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Задержание Павла Дурова ,  
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Telegram объяснил данные об изменениях в правилах модерации

Сюжет
Задержание Павла Дурова
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Telegram обновил на сайте раздел часто задаваемых вопросов по поводу противоправного контента, чтобы пользователям было яснее, как они могут пожаловаться на него. Об этом говорится в ответе мессенджера на пост одного из пользователей в X (бывший Twitter).

«Вы всегда могли сообщить модераторам о сообщениях из любой группы, это работает как пересылка. Приватные чаты остаются частными, хотя вы всегда можете пожаловать модераторам на сообщение в чате, используя кнопку «Блокировать» > «Сообщить», — говорится в сообщении Telegram. В компании подчеркнули, что изменений в коде мессенджера не было и любой может это проверить.

Telegram обновил политику модерации после задержания Дурова
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее на сайте Telegram в разделе «Часто задаваемые вопросы» изменилось содержание ответа на вопрос по поводу противоправного контента. Ранее там говорилось, что «все чаты Telegram и групповые чаты являются приватными» и администрация мессенджера «не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними», но 6 сентября эта информация была скорректирована. Часть про приватные чаты оттуда пропала и осталась лишь в ответе на вопрос про авторские права, где эта фраза была и ранее.

В вопросе про противоправный контент же появилась инструкция, как о нем сообщить: с помощью кнопок «пожаловаться», которые позволят «всего за несколько нажатий сообщать модераторам о незаконном контенте». При этом о каких чатах в этом случае идет речь, не уточнялось. Некоторые СМИ, включая Crypto Briefing и TechCrunch, трактовали это как распространение функции на приватные чаты.

С политикой модерации внутри мессенджера связаны претензии французских властей к основателю Telegram Павлу Дурову. Ей недовольны также власти Южной Кореи, которые начали досудебное расследование против сервиса.

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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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