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Ефимов сообщил о передаче инвесторам восьми участков по ставке ₽1 в год

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Столичные власти выделили застройщикам в аренду восемь земельных участков в Зеленограде по ставке 1 руб. в год для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, действующая в Москве с марта 2022 года льготная ставка на аренду земли в значительной мере помогает инвесторам развивать собственные производства. «Благодаря поддержке города представители бизнеса готовы вкладывать средства в создание новых и расширение существующих производств», — подчеркнул вице-мэр.

По оценке Ефимова, в реализацию проектов по созданию в Зеленограде индустриального парка и производственных комплексов, где наладят выпуск строительных материалов, одежды, мебели, косметики и внедорожных домов на колесах, инвестируют более 21 млрд руб. В результате появится более 3,8 тыс. новых рабочих мест.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что столичные власти заключили с инвесторами договоры сроком на пять лет, в течение которых предприниматели должны завершить строительство и запустить производства. При этом льготная ставка 1 руб. в год будет действовать в течение всего срока реализации проектов. «Общая площадь возводимой недвижимости составит 352 тыс. кв. м», — уточнил Гаман.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в рамках МаИП на территории общей площадью 40 га появятся предприятия по выпуску строительных материалов и металлоконструкций, полуприцепов, мебели и другой продукции. В частности, в Крюкове, вдоль Середниковской улицы на средства инвестора возведут крупный производственный комплекс с административными зданиями, демонстрационными и торговыми площадями, а в промышленной зоне «Восточная» на участке в 1 га построят предприятие по производству внедорожных кемперов. Кроме того, город передал в аренду земельный участок площадью 1,1 га, расположенный по адресу: 707-й проезд, владение 4, для строительства комплекса, где займутся производством одежды, косметических средств, элементов мебели и хозтоваров. А в результате редевелопмента Восточной коммунальной зоны Зеленограда площадью более 17 га инвестор возведет производственный комплекс, в котором разместятся предприятия по выпуску фасадных материалов, светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, элементов благоустройства и сантехнических модулей для жилых домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что для реализации масштабных инвестпроектов город выделил в аренду по льготной ставке более 200 га земли в разных районах столицы. По прогнозам градоначальника, это позволит создать более 25 тыс. рабочих мест.

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Москва редевелопмент Зеленоград масштабный инвестпроект Аренда земли инвестор Владимир Ефимов
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