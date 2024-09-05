В Тульской области произошел крупный пожар на заводе пластиков. Видео
На территории завода «Пластик» в Тульской области произошел крупный пожар, по данным МЧС России, площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. м.
Региональное управление МЧС сообщило, что информация о пожаре поступила на диспетчерский пульт в 18:29.
«На место происшествия незамедлительно выехали 8 пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших на момент подготовки этого материала не поступала.
В МЧС уточнили, что речь идет о пожаре в городе Узловая. Издание «Тульские новости» сообщает, что загорелся один из цехов завода «Пластик» по производству пластиков и полистиролов.
По информации министерства региональной безопасности Тульской области, площадь пожара составила 1500 кв. м, загорелись емкости с машинным маслом.
На место происшествия выехал министр по региональной безопасности Тульской области Сергей Косов.
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