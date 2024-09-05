Заммэра Ракова обсудила в Гостином Дворе основные тренды долголетия

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», который проходит в Гостином Дворе, состоялась пленарная сессия «Долголетие будущего», в которой приняли участие заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова вместе с выдающимися российскими учеными, государственными и культурными деятелями.

Эксперты, в состав которых вошли Татьяна Черниговская, Михаил Задорнов, Михаил Швыдкой и Константин Богомолов, рассмотрели феномен долголетия с точки зрения науки, отметили возможность формирования новой массовой культуры долголетия, а также обсудили возможные шаги со стороны власти и бизнеса, которые поспособствуют увеличению продолжительности жизни.

Вице-мэр отметила, что Москва — уникальный город, который наряду с Ингушетией и Дагестаном входит в топ-3 регионов по продолжительности жизни. Сейчас этот показатель приближается к 79 годам, но столичные власти стремятся его значительно увеличить.

«Глядя на мировых лидеров по продолжительности жизни, мы понимаем, что такого результата они достигли не только благодаря здравоохранению, но именно тому, что сами люди берут ответственность за свое здоровье и свое долголетие, — подчеркнула вице-мэр. — Увы, я не могу так же бодро говорить о Москве. Есть еще очень много наших граждан, которые начинают обращаться к врачу только тогда, когда болезнь становится большим раздражителем, чем поход в медицинское учреждение».

Таким образом, правительство Москвы пытается сформировать культуру, которая предполагает полное понимание ответственности человека за самого себя, за свое долголетие и за свое здоровье.

Также в ходе дискуссии эксперты затронули тему важности развития новых когнитивных навыков, о том, как постоянное стремление к чему-то новому помогает отсрочить такие заболевания, как болезнь Альцгеймера и деменция, а также ответили на главный вопрос: достаточно заботы о физическом здоровье для поддержания долголетия или мы одновременно должны прокачивать свой мозг?

По мнению заммэра Раковой, когнитивные функции необходимо постоянно тренировать и порой эти тренировки бывают еще сложнее. «Мы, как государство, как органы власти, должны создавать все возможности, чтобы инфраструктура и организационные институты позволяли заниматься собой легко, удобно, быстро и непринужденно», — подчеркнула Ракова.

Директор Института когнитивных исследований Татьяна Черниговская добавила, что пластичность свойственна мозгу в любом возрасте, а не только в детском, как считали ранее. «Мозг — это не библиотека и не кладовка, не ящички. Это огромная нейронная сеть, которая очень сложно устроена, — уточнила эксперт. — Если ты много думаешь, то тем самым держишь в тонусе и тело».

В свою очередь, профессор МГУ Александр Каплан отметил, что невозможно создать таблетку для долгожительства и бессмертия, потому что старение заложено эволюцией. «Творить — это главная рекомендация, главная «таблетка» для долголетия, — поделился мнением нейрофизиолог. — Если мы живем творчески, это означает, что каждый день у нас появляются новые связки идей. Это продлевает наше когнитивное здоровье».

Дискуссия завершилась хакатоном «Долголетие: тренды настоящего и образ будущего», в рамках которого эксперты из разных сфер — науки, бизнеса, образования — до 6 сентября предложат свои идеи для новых проектов в сфере увеличения продолжительности жизни.