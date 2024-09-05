Ликсутов рассказал о ходе тестирования беспилотного трамвая в Москве
В Москве проходит второй этап запуска беспилотного трамвая, который подразумевает движение по улицам города как с пассажирами, так и без них.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, трамвай сам двигается по городу по специальному графику. «Система полностью контролирует движение, остановку и открытие дверей, — уточнил вице-мэр. — При этом водитель за пультом дополнительно следит за безопасной работой машины».
Для более четкого контроля за поведением транспортного средства в салоне установили большой экран для трансляции основных показателей работы различных систем. Это помогает оценить, как трамвай видит окружающее пространство через систему машинного зрения.
Отметим, что в ходе первого этапа испытаний эксперты проверили все системы беспилотного трамвая и пришли к выводу, что новый транспорт, а также его программное обеспечение полностью готовы к первым тестовым поездкам. Пассажиры, которые хотели бы поучаствовать в испытаниях, могут получить право проехать в инновационном вагоне. Для этого в соцсетях дептранса разыгрываются транспортные карты «Тройка», выполненные в специальном дизайне. Во время тестовых поездок сотрудники Центра исследования и разработки беспилотного транспорта расскажут пассажирам о принципах работы машины.
Напомним, что первый в России беспилотный трамвай модели «Львенок-Москва» курсирует по трассе 10-го маршрута, который связывает станцию метро «Щукинская» и улицу Кулакова. Ожидается, что на финальном этапе запуска, запланированном на конец 2025 года, трамвай полностью перейдет на беспилотный режим.
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