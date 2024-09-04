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Военная операция на Украине ,  
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Жертвами удара ВСУ по рынку в Донецке стали двое подростков

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

В результате артиллерийского удара ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке погибли двое подростков и один мужчина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По уточненным данным, во время <...> обстрела рынка «Сокол» в Кировском районе погибли: мужчина 1989 г.р., парень 2009 г.р. и девочка-подросток 2011 г.р.», — написал он в телеграм-канале.

Три человека погибли при ударе ВСУ по рынку в Донецке
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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Речь идет о трех погибших, о которых ранее сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что еще пять человек получили ранения при артиллерийском ударе.

Кроме того, в микрорайоне «Поселок шахты имени Е.Т. Абакумова» в результате атаки украинского беспилотника пострадала девушка 2004 года рождения, уточнил тогда Пушилин.

В результате обстрелов также были повреждены два городских автобуса в Донецке и Горловке.

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