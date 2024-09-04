Ракова рассказала о выставке достижений медицины для учеников медклассов
Ученики медицинских классов посетили форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» и познакомились с достижениями столичной медицины, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Экскурсию для будущих медиков провел главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного депздрава Андрей Тяжельников, с которым школьники посетили «Аллею технологий будущего», музей внутренних органов «Узнай свой организм», а в «Тупике вредных привычек» изнутри увидели влияние никотина, алкоголя и других вредных веществ на человека и город. Кроме того, в конце экскурсии ученики задали вопросы, узнали о перспективах работы в системе столичного здравоохранения, а также поделились своими впечатлениями об учебе в медицинских классах.
«На форуме-фестивале ребята побывали в предпрофессиональном путешествии, познакомились с передовыми технологиями и достижениями столичного здравоохранения, увидели современное медицинское оборудование и даже продемонстрировали полученные навыки на интерактивных тренажерах, — уточнила вице-мэр. — Мы уверены, что будущее медицины в надежных руках».
По ее словам, специализированные классы являются очень важным проектом не только для образования, но и для московского здравоохранения. «Старшеклассники в белых халатах — это будущие врачи, сделавшие серьезный и осознанный выбор в пользу профессии, — подчеркнула Ракова. — На уроках ученики углубленно изучают биологию, химию и математику, знакомятся с анатомией и физиологией человека, принципами здорового образа жизни, учатся выполнять медицинские манипуляции, ухаживать за больными, оказывать первую помощь».
Заммэра отметила, что активное участие в подготовке учащихся принимают учреждения столичного департамента здравоохранения. В частности, врачи общаются с ребятами на экскурсиях и многочасовых встречах, делятся опытом, помогают увидеть медицину изнутри и прикоснуться к будущей профессии.
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