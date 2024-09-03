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В NASA объяснили причину странных звуков на Boeing Starliner

В NASA странные звуки на Boeing Starliner объяснили аудиосистемой МКС

Странный звук, который услышал астронавт Барри Уилмор на космическом корабле Boeing Starliner, прекратился и был связан со спецификой аудиосистемы Международной космической станции (МКС), сообщила изданию Newsweek руководитель отдела новостей NASA Шерил Уорнер.

«Обратная связь с громкоговорителем была результатом настройки звука между космической станцией и Starliner», — рассказала она. По словам Уорнер, аудиосистема на космической станции может соединять «несколько аппаратов и модулей», поэтому часто там можно услышать шумы.

Корабль Starliner с двумя пассажирами на борту, Барри (Бутчем) Уилмором и Сунитой (Суни) Уильямс, отправился космос 5 июня 2024 года. Предполагалось, что миссия продлится восемь дней, возвращение астронавтов было запланировано на 13–14 июня. Однако из-за неисправности корабля дата возвращения постоянно откладывалась. 24 августа стало известно, астронавты вернутся на Землю не раньше февраля 2025 года — уже на другом корабле.

Ранее издание Ars Technica со ссылкой на запись разговора Уилмора с Центром управления полетами (ЦУП) в Хьюстоне сообщило, что Boeing Starliner начал издавать странные звуки.

«У меня вопрос по поводу Starliner. Через динамик идет странный звук... Не знаю, что его издает», — сказал Уилмор диспетчеру. Астронавт предположил, что это может быть связано с неполадкой в соединении корабля с МКС.

Теги
NASA МКС Барри Уилмор Boeing
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