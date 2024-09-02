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Умер актер из фильма «Ва-банк» Эугениуш Корчаровский

Эугениуш Корчаровский
Эугениуш Корчаровский (Фото: imdb.com)

Польский актер театра и кино Эугениуш Корчаровский умер в возрасте 87 лет. Об этом на странице в Х сообщил его сын Петр.

Актер ушел из жизни 31 августа. Причина смерти названа не была.

«Кто его знал, тот подтвердит, что он был душой компании. Он отлично справлялся с любой ситуацией. На все случаи жизни у него был какой-то анекдот», — написал Петр Корчаровский.

Актер родился в 1937 году во Львове. В 1963-м окончил Академию драматического искусства в Кракове. Работал в нескольких театрах. Кинокарьеру он начал в 1964 году. За это время снялся более чем в 100 работах, в их числе фильмы «Ва-банк», «Знахарь» и другие.

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Польша актер смерть
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