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Политика ,  
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Путин прибыл с визитом в Монголию

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом, сообщает «РИА Новости».

В программе поездки переговоры с президентом Монголии в узком и расширенном составе, а также участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

Приграничные столкновения в Монголии в 1939 году начались в мае, в конце августа советско-монгольская группировка войск провела наступление, отбросив японских военных. Конфликт закончился победой Советского Союза и Монголии у Халхин-Гола в середине сентября 1939 года.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что визит продлится два дня. Путин планирует встретиться с руководством страны, возложить цветы у памятника маршалу Георгию Жукову и посетить школу при улан-баторском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова, уточнил Ушаков.

Путин был в Монголии в 2014 и 2019 годах, на 75-ю и 80-ю годовщины сражения на Халхин-Голе.

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