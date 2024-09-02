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Суд смягчил приговор коммерческому директору Ксении Собчак

Суд сократил сроки фигурантам дела на два года. По версии обвинения, они вымогали деньги у Чемезова за блок на негатив. Собчак назвала изначальный приговор несправедливым

Суд смягчил приговор коммерческому директору Ксении Собчак
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Мосгорсуд в апелляции смягчил приговор трем фигурантам дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщила пресс-служба столичных судов.

Журналисту Тамерлану Бигаеву и администратору телеграм-канала «Тушите свет» Ариану Романовскому (в деле фигурирует под фамилией Кузьмин) снизили срок до пяти лет, коммерческому директору «Осторожно, Media» Кириллу Суханову — до пяти с половиной лет.

В сообщении говорится, что суд исходил из ст. 64 УК — она позволяет назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено в соответствующей статье, «при наличии исключительных обстоятельств».

Первый приговор им вынес в феврале Хамовнический суд. Суханов получил семь с половиной лет, Романовский и Бигаев — по семь. Им вменили п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере) — кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Из фигурантов дела вину признал только Суханов, но частично.

Дело связано с так называемыми блоками на негатив — обязательствами не публиковать негативные материалы о тех, кто оплатил блок. По версии следствия, фигуранты дела подготовили статью для канала «Тушите свет» с информацией, которая могла причинить вред интересам главы «Ростеха» Сергея Чемезова и его близких. Чтобы статья не вышла, они вымогали у него 11 млн руб., настаивало обвинение.

«Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? Семь с половиной лет? За что такая несоразмерность? Просто отомстить?» — написала Ксения Собчак в телеграм-канале после приговора.

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Андрей Гатинский
Мосгорсуд Ксения Собчак Сергей Чемезов вымогательство приговор Telegram-каналы
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Ксения Собчак

журналистка, блогер, политик
5 ноября 1981 года
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