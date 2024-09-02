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Вице-мэр Ракова рассказала о 10-летии столичных госпитальных школ

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Более 1 млн московских школьников начали новый учебный год. Среди них есть и дети с особенностями здоровья, которые обучаются в госпитальных школах, а также в восьми реабилитационно-образовательных центрах столицы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, перед столичной системой образования стоит задача по обеспечению высокого уровня знаний и комфортных условий для занятий всем учащимся. «Очень важно, чтобы каждый школьник, независимо от заболевания или своих возможностей, чувствовал себя комфортно и получал поддержку для развития своего потенциала, — подчеркнула она. — Поэтому, мы создаем специальные площадки с передовым техническим оснащением и индивидуальным подходом к каждому ребенку».

Ракова уточнила, что классы госпитальных школ и реабилитационно-образовательных центров Москвы оборудованы передовыми технологиями, а занятия проводят высококвалифицированные педагоги с использованием современных методик обучения.

Заммэра также отметила, что проекту столичных госпитальных школ «УчимЗнаем» в этом году исполняется десять лет. За это время он получил широкое распространение не только в Москве, но и за ее пределами. На данный момент этот проект работает в 65 регионах страны, а в 2025 году планируется открыть еще четыре учебных заведения — в Чечне, Кабардино-Балкарии и Бурятии.

Кроме того, уже в этом учебном году состоялось открытие новой флагманской площадки проекта в Москве в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Вице-мэр обратила также внимание, что в этом году 23 ребенка начали обучение во Всероссийском центре для одаренных незрячих детей, который работает на базе школы-интерната № 1 и уже третий год принимает талантливых учеников их разных регионов страны. Воспитанники образовательного учреждения помимо учебы участвуют в самых разных мероприятиях, спортивных и музыкальных проектах, олимпиадах и конкурсах.

Теги
здравоохранение образование Москва Анастасия Ракова
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