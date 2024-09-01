Алексей Кудинович (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В Москве умер народный артист России Алексей Кудинович, ему было 73 года, сообщает пресс-служба Малого театра в телеграм-канале.

«Тяжелая утрата для Малого театра — 1 сентября не стало народного артиста России Алексея Кудиновича», — говорится в сообщении.

За 50 лет службы в Малом театре артист исполнил около 70 ролей.

Кудинович родился 2 марта 1951 года. По окончании в 1973 году Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина его пригласили в труппу государственного академического Малого театра, где тот прослужил почти 50 лет.

В числе работ актера в театре оказался старец Богдан Курюков в спектакле «Царь Федор Иоаннович». Среди его ролей также генерал Варравин в «Смерти Тарелкина», купец Восмибратов в спектакле «Лес» и другие.

В 2000 году он был удостоен звания «Заслуженный артист России», а в 2007-м —

«Народный артист России».