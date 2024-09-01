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Новые законы в России ,  
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В России вступил в силу закон о новых правилах оплаты сверхурочной работы

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Новые законы в России

С 1 сентября в России вступил в силу закон, регламентирующий порядок оплаты сверхурочных работ с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Закон внес изменения в статью 152 Трудового кодекса России, которые должны увеличить заработок сотрудников, работающих сверхурочно. Кроме того, правки помогут установить объективные критерии определения заработной платы.

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Как отмечал в разговоре с «РБК Инвестициями» судебный юрист, автор телеграм-канала «NKonsalt» Никита Канапацкий, раньше работодатели, желая сэкономить на оплате труда, устанавливали должностной оклад ниже минимального размера оплаты труда, при этом значительная часть заработной платы образовывалась за счет компенсационных и стимулирующих выплат, которые не учитывались при расчете заработной платы за сверхурочную работу и работу в ночное время. В результате работа сверхурочно оплачивалась в меньшем объеме, чем работа по графику.

Теперь расчет оплаты такой работы считается на основании полной заработной платы с учетом всех ее составляющих — надбавок за квалификацию, сложности, в том числе районных коэффициентов и стимулирующих выплат. Сверхурочная работа должна оплачиваться следующим образом: за первые два часа работы — не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном.

Сверхурочная работа оплачивается только в том случае, если сотрудника к ней привлекает работодатель, и допускается с письменного согласия работника.

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Теги
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