В России вступил в силу закон о новых правилах оплаты сверхурочной работы
С 1 сентября в России вступил в силу закон, регламентирующий порядок оплаты сверхурочных работ с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.
Закон внес изменения в статью 152 Трудового кодекса России, которые должны увеличить заработок сотрудников, работающих сверхурочно. Кроме того, правки помогут установить объективные критерии определения заработной платы.
Как отмечал в разговоре с «РБК Инвестициями» судебный юрист, автор телеграм-канала «NKonsalt» Никита Канапацкий, раньше работодатели, желая сэкономить на оплате труда, устанавливали должностной оклад ниже минимального размера оплаты труда, при этом значительная часть заработной платы образовывалась за счет компенсационных и стимулирующих выплат, которые не учитывались при расчете заработной платы за сверхурочную работу и работу в ночное время. В результате работа сверхурочно оплачивалась в меньшем объеме, чем работа по графику.
Теперь расчет оплаты такой работы считается на основании полной заработной платы с учетом всех ее составляющих — надбавок за квалификацию, сложности, в том числе районных коэффициентов и стимулирующих выплат. Сверхурочная работа должна оплачиваться следующим образом: за первые два часа работы — не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном.
Сверхурочная работа оплачивается только в том случае, если сотрудника к ней привлекает работодатель, и допускается с письменного согласия работника.
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