Американский рэпер Fatman Scoop умер после потери сознания на сцене

Американский рэпер Fatman Scoop (Айзек Фримен III) умер после потери сознания во время своего концерта в Коннектикуте, сообщает BBC со ссылкой на представителя исполнителя.

Концерт проходил 30 августа в городском центральном парке Хамдена. В середине выступления рэпер упал в обморок, после чего его доставили в больницу. Позже Фримен скончался. Ему было 53 года.

7 сентября рэпер должен был выступить на британском фестивале Reminisce.

Как пишет издание, Fatman Scoop считается «влиятельной фигурой на хип-хоп сцене Нью-Йорка 1990-х годов». Он исполнял композиции Lose Control с Мисси Эллиотт и It's Like That с Мэрайей Кэри. Кроме того, рэпер известен благодаря треку Be Faithful, который вышел в 1999 году. Международное признание пришло к Fatman Scoop в 2003 году — тогда он был на пике популярности в Ирландии и Великобритании.

