 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Американский рэпер Fatman Scoop умер после потери сознания на сцене

Американский рэпер Fatman Scoop (Айзек Фримен III) умер после потери сознания во время своего концерта в Коннектикуте, сообщает BBC со ссылкой на представителя исполнителя.

Концерт проходил 30 августа в городском центральном парке Хамдена. В середине выступления рэпер упал в обморок, после чего его доставили в больницу. Позже Фримен скончался. Ему было 53 года.

7 сентября рэпер должен был выступить на британском фестивале Reminisce.

Потерявший сознание во время матча уругвайский футболист умер в 27 лет
Спорт
Фото:Alexandre Schneider / Getty Images

Как пишет издание, Fatman Scoop считается «влиятельной фигурой на хип-хоп сцене Нью-Йорка 1990-х годов». Он исполнял композиции Lose Control с Мисси Эллиотт и It's Like That с Мэрайей Кэри. Кроме того, рэпер известен благодаря треку Be Faithful, который вышел в 1999 году. Международное признание пришло к Fatman Scoop в 2003 году — тогда он был на пике популярности в Ирландии и Великобритании.

28 августа умер 27-летний уругвайский футболист Хуан Искьердо. За несколько дней перед этим он потерял сознание во время матча в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Спортсмен скончался в больнице после остановки дыхания из-за аритмии.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Коннектикут рэпер некролог концерты
Материалы по теме
Умер белорусский актер Георгий Малявский
Общество
Умер советский чемпион Московской олимпиады Робертас Жулпа
Спорт
Умер бывший глава Росморречфлота Джиоев
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
Goldman Sachs сократит более тысячи неэффективных сотрудниковОбщество, 23:48
Полиция объяснила взрывы у стадиона О2 в Лондоне съемкамиПолитика, 23:42
Россиянин Чуркин завоевал золото в метании клаба на Паралимпиаде в ПарижеСпорт, 23:08
Bloomberg сообщил о критике в адрес властей Украины из-за энергокризисаПолитика, 23:01
Над Курской областью сбили два украинских дронаПолитика, 22:58
Медину в Саудовской Аравии затопило из-за ливнейОбщество, 22:43
Американский рэпер Fatman Scoop умер после потери сознания на сценеОбщество, 22:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский счел непростой обстановку на четырех направленияхПолитика, 22:04
«Байер» проиграл в Бундеслиге впервые с мая 2023 годаСпорт, 22:03
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:50
Бердск в Новосибирской области остался без света из-за яхтыОбщество, 21:43
«Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» благодаря голу с пенальтиСпорт, 21:42
Украина передала США список целей для ударов по территории РоссииПолитика, 21:34
Что такое синхротрон и зачем он нужен ученымРБК и Сбер, 21:33