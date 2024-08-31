СК показал кадры с подозреваемыми в нападении на свадебный автобус

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СК показал кадры с подозреваемыми в нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелково. Они задержаны, в их домах проводятся обыски. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство)

Мужчины напали с оружием на свадебный автобус, который, как им показалось, подрезал их внедорожник. Внутри автобуса были участники свадьбы вместе с детьми. Несколько человек пострадали от осколков разбитого стекла.