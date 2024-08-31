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Военная операция на Украине ,  
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Священник рассказал об атаке на курский монастырь при наступлении ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь
Фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь
Фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь
Фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь
Фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь
Фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь
Фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь
Фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь
Фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь
Фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь
Фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь
Фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь
Фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь
Фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь
Фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь

Одним из первых объектов, которые украинские военные атаковали в Курской области, стал Горнальский мужской монастырь, сообщил ТАСС протоиерей Олег Чебанов.

«Первое, что они разбомбили и что было под их прицелом, это был храм Горнальского мужского монастыря», — сказал он. Протоиерей добавил, что во время атаки там шло богослужение. Когда монахи начали эвакуироваться, «одного из послушников застрелили в спину», добавил он.

Горнальский мужской монастырь расположен в селе Горналь Суджанского района Курской области. По данным РПЦ, утром 6 августа ВСУ обстреляли новый главный храм монастыря, который готовили к освящению, он выгорел. На следующий день монастырь покинули 17 человек, во время эвакуации один трудник погиб.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими военными. Губернаторы соседних Брянской и Белгородской областей также сообщали о попытках диверсионных групп ВСУ прорваться на территорию регионов, атаки отбили.

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Теги
ВСУ Курская область монастырь
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