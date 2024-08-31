В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале.
«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.
Утром 6 августа ВСУ зашли на приграничные территории Курской области, с тех пор там продолжаются бои. В регионе каждый день по несколько раз объявляют воздушную тревогу.
За сутки 30 августа режим ракетной опасности в области вводили пять раз, в последний раз сигнал тревоги звучал три минуты.
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