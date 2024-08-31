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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

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Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Утром 6 августа ВСУ зашли на приграничные территории Курской области, с тех пор там продолжаются бои. В регионе каждый день по несколько раз объявляют воздушную тревогу.

За сутки 30 августа режим ракетной опасности в области вводили пять раз, в последний раз сигнал тревоги звучал три минуты.

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Теги
Курская область Воздушная тревога беспилотники дроны Алексей Смирнов ПВО
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