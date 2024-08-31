В Курской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

Утром 6 августа ВСУ зашли на приграничные территории Курской области, с тех пор там продолжаются бои. В регионе каждый день по несколько раз объявляют воздушную тревогу.

За сутки 30 августа режим ракетной опасности в области вводили пять раз, в последний раз сигнал тревоги звучал три минуты.