Врио главы Хабаровского края назвал Путину ключевую для себя задачу

Владимир Путин и Дмитрий Демешин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Демешин в рамках беседы назвал основную задачу в новой должности.

«Ключевая задача, которую я вижу перед собой, — сделать Хабаровский край центром развития востока России, промышленным и экономическим центром, при этом защитить каждого человека, который проживает на этой территории», — сказал глава региона.

Путин и Демешин обсудили вопросы развития медицины, поддержки участников военной операции из Хабаровского края и их семей, ситуацию с жильем в регионе.

По словам врио губернатора, на данный момент силы местных органов власти направлены на оказание помощи военнослужащим и членам их семей. В Хабаровском крае действуют 35 мер поддержки.

Указ о назначении Демешина врио губернатора Хабаровского края Путин подписал 15 мая. Предыдущий глава региона Михаил Дегтярев, руководивший регионом с 2020 года, был переведен на должность главы Минспорта.