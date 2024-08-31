За полгода инвесторы купили у Москвы 21 помещение в исторических зданиях

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

С января по июнь 2024 года включительно власти столицы подписали с инвесторами 21 договор купли-продажи помещений, которые находятся в зданиях, являющихся объектами культурного наследия. Суммарная площадь этой недвижимости достигает 3,5 тыс. кв. м. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Подавляющее большинство зданий — 15 объектов — находятся в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы, четыре располагаются в ЮАО, еще по одному — в СВАО и ЮВАО. Более половины объектов (12) являются ОКН регионального значения, два — федерального значения, остальные семь — выявленными объектами культурного наследия.

«Бизнес проявляет интерес к недвижимости, расположенной в зданиях — памятниках архитектуры, поскольку такие объекты находятся в районах с устойчивым туристическим потоком и высокой деловой активностью», — отметил вице-мэр Ефимов. По его словам, если сравнивать с первым полугодием 2023 года, число таких договоров и суммарная площадь объектов выросли вдвое.

Заммэра также подчеркнул, что в каждом таком договоре присутствует охранное обязательство инвестора. Это нужно, чтобы защитить ценные исторические объекты Москвы, при этом вовлечь их в экономическую жизнь столицы.