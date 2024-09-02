В ВТБ дали прогноз по доле новых автомобилей в продажах

Во втором полугодии 2024 года доля новых автомобилей на российском рынке вернется к уровню начала 2022 года и составит около 20%, прогнозируют в ВТБ. В банке это считают показателем восстановления структуры рынка.

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По прогнозам ВТБ, по итогам второго полугодия 2024 года новые автомобили займут более 20% в продажах, что будет сопоставимо с показателем на начало 2022 года (22%). Об этом рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков в комментарии РБК.

Доля новых машин значительно превысит средние значения последних двух лет (15,5% в прошлом году и 12,5% — годом ранее). По итогам 2021 года новые авто занимали 21,8% в продажах на российском рынке, добавил он.

Банк прогнозирует, что продажи автомобилей в текущем году вырастут почти на треть в годовом выражении, достигнув 1,4 млн. Это будет также в два раза больше показателя 2022 года, отмечает топ-менеджер банка. При этом такой результат будет все еще на 16% ниже уровня докризисного 2021 года, когда россияне приобрели у дилеров около 1,7 млн легковых машин, напоминает Горшков.

В 2022 году на фоне ухода западных автоконцернов из России и остановки официального импорта автомобилей западных марок продажи резко упали. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ, приводит статистику продаж по легковым и легким коммерческим автомобилям вкупе) сообщали, что продажи рухнули почти на 60%, до 687 тыс. машин. Они оказались ниже даже «черного» 2020 года, на который пришлись серьезные ограничения (в том числе закрытие автосалонов) из-за пандемии COVID-19. Из России в течение 2022–2023 годов ушли Renault, Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Toyota, Isuzu. А в начале 2024 года и корейская Hyundai продала свои заводы.

Для стабилизации ситуации на рынке правительство весной 2022 года легализовало параллельный импорт авто и других товаров. А местные собственники заводов начали искать партнеров для своих производств в Китае. Сейчас перезапущены многие автозаводы: вместо Renault собирают «Москвичи», калининградский «Автотор» выпускает более 17 моделей китайских автомобилей, на бывшем заводе Hyundai выпускают Solaris, на Mercedes ведется сборка кроссоверов Exeed, на Nissan — автомобили под брендом Xcite (перелицованные Chery Tiggo), «Соллерс» выпускает пикапы Sollers ST6 (JAC T6) и фургоны Sollers Argo и Atlant. С этого года эксперты начали указывать на начало восстановления авторынка России.

На рынке автокредитования происходят похожие структурные изменения, хотя и более скромными темпами из-за «охлаждающих» мер ЦБ, продолжает рассуждать Георгий Горшков из ВТБ. По его прогнозу, доля сделок на покупку новых транспортных средств вырастет почти до половины по итогам 2024 года — с 43% до 47%. В 2023 году на новые автомобили в выдачах автокредитов приходилось 42%, а в начале 2022 года — 70%.

«Российский авторынок активно восстанавливается, его структура уже практически вернулась к уровню начала 2022 года. Подобную тенденцию мы видим и в кредитовании — к концу года почти половина сделок будет приходиться на новые машины. Драйверами их продаж будут выступать госпрограмма и дальнейшая экспансия китайских марок, которые продолжают усиливать свои позиции на российском рынке. По нашим оценкам, в 2024 году поставки машин из КНР вдвое превысят прошлогодние значения и достигнут 1 млн автомобилей», — отметил Горшков. Росту продаж способствуют и совместные программы банков и автопроизводителей по кредитованию, добавил он.

При этом полностью российский авторынок восстановится к докризисным показателям только к 2027 году, прогнозировали в 2023 году аналитики компании «Технологии доверия» (ранее PwC в России).