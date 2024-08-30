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Общество ,  
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Треть россиян заявила, что не любит ходить в гости

Больше половины россиян приглашают друзей и знакомых в гости, при этом каждому пятому для этого не нужен особый повод, следует из опроса «Росгосстраха» (есть у РБК).

Пригласить к себе домой друзей и знакомых готовы 66% респондентов, половина из них — 30% — делают это редко, 23% предпочитают небольшие посиделки, а «дать шуму» готовы 13%. Треть опрошенных не хотят собирать у себя гостей — 21% вовсе не приглашают к себе домой, а 13% могут позвать нескольких знакомых, показал опрос. 29% респондентов рассказали, что не любят ходить в гости.

«Росгосстрах» провел опрос в июле 2024 года. В нем приняли участие 1229 человек старше 18 лет из всех регионов России.

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Фото:ИТАР-ТАСС

Чаще всего поводом собраться друг у друга становятся значимые события или выходные дни — 27% и 23% соответственно. Другими причинами могут стать дни рождения (20%) или официальные праздники (10%), а каждому пятому для того, чтобы позвать кого-то в гости, не нужен повод.

Респонденты признались, что самое главное на домашних вечеринках — возможность пообщаться с друзьями и родственниками. Другие опрошенные также ходят в гости, чтобы потанцевать, попробовать вкусную еду и напитки, отвлечься от рутины, поиграть в настольные игры и завести новых друзей.

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