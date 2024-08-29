Турецкий банк Ziraat перестал открывать рублевые счета
Турецкий государственный банк Ziraat не открывает банковские счета в рублях, заявили «РИА Новости» в филиале финансового учреждения в Анкаре, не назвав причину отказа открыть счет.
Также один из клиентов банка, открывавший карту этой весной, сказал РБК, что такие счета не открывали уже тогда.
Ранее рублевый счет в банке Ziraat можно было открыть при наличии у клиента вида на жительство или документа о праве на работу или учебу на территории Турции.
В мае РБК узнал, что с начала года другой крупнейший турецкий банк — DenizBank — существенно ужесточил условия открытия счетов россиянам и практически перестал одобрять такие заявки.
«Счет невозможно открыть даже с наличием ВНЖ (вида на жительство) и прописки в Турции. Банк делает исключения только клиентам с большим депозитом от $100 тыс. и выше», — рассказал РБК Сергей Овсянников, который помогает российским гражданам получать карты в турецких банках.
По словам управляющего партнера Lenar Wealth Management Ленара Рахманова, работающего в Стамбуле, на вероятность открытия счета россиянину влияет «калибр клиента», а также личные договоренности.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят