Турецкий банк Ziraat перестал открывать рублевые счета

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Турецкий государственный банк Ziraat не открывает банковские счета в рублях, заявили «РИА Новости» в филиале финансового учреждения в Анкаре, не назвав причину отказа открыть счет.

Также один из клиентов банка, открывавший карту этой весной, сказал РБК, что такие счета не открывали уже тогда.

Ранее рублевый счет в банке Ziraat можно было открыть при наличии у клиента вида на жительство или документа о праве на работу или учебу на территории Турции.

В мае РБК узнал, что с начала года другой крупнейший турецкий банк — DenizBank — существенно ужесточил условия открытия счетов россиянам и практически перестал одобрять такие заявки.

«Счет невозможно открыть даже с наличием ВНЖ (вида на жительство) и прописки в Турции. Банк делает исключения только клиентам с большим депозитом от $100 тыс. и выше», — рассказал РБК Сергей Овсянников, который помогает российским гражданам получать карты в турецких банках.

По словам управляющего партнера Lenar Wealth Management Ленара Рахманова, работающего в Стамбуле, на вероятность открытия счета россиянину влияет «калибр клиента», а также личные договоренности.