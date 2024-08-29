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Ракова рассказала о результатах работы эндоскопических центров Москвы

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

За три года работы эндоскопических центров Москвы им удалось заметно поднять выявляемость онкологических заболеваний и спасти тысячи человеческих жизней. По одному только колоректальному раку доля раннего выявления поднялась с 40 до 54%. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в своем выступлении на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва-2030» в Гостином Дворе.

Всего в столице работает четыре высокопотоковых эндоскопических центра — в ММКНЦ имени С.П.Боткина, ГКБ имени В.М.Буянова, ММКЦ «Коммунарка» и МКНЦ имени А.С.Логинова. Из них в трех случаях на базе этих клиник находятся также якорные онкологические стационары.

«При создании эндоскопических центров мы впервые заговорили про бесшовный клиентский путь, сформировали инфраструктуру на базе стационаров, которая работает в интересах амбулаторно-поликлинической службы, и начали работу в цифровой среде», — отметила вице-мэр Ракова. По ее словам, программа создания эндоскопических центров важна и как пилотный проект по внедрению новых технологий и практик: «Многие инновации, которые дальше шагнули в московское здравоохранение, мы начали использовать именно здесь».

Задача специалистов по эндоскопии — исследование внутренних органов и полостей на предмет опухолей. Небольшие новообразования они могут удалить сами, затем отправляют ткань в патоморфологическую лабораторию и принимают решение о направлении пациента уже в стационар.

В рамках научно-практической конференции в Гостином Дворе специалисты представили новейшие разработки в области диагностики и лечения заболеваний органов пищеварения, а также обсудили редкие клинические случаи. Кроме того, Ракова наградила коллективы эндоскопических центров за усердную работу и передала благодарственные письма от столичного градоначальника Сергея Собянина.

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социальное развитие диагностика Москва Анастасия Ракова
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