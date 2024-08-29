Главный фтизиатр Москвы ушла с поста главы центра борьбы с туберкулезом

Елена Богородская (Фото: mnpcbt.ru)

Елена Богородская ушла с поста директора Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом, сообщили РБК в Департаменте здравоохранения Москвы. В ведомстве сообщили, что она расторгла трудовой договор по собственному желанию. Причины там не уточнили.

Исполняющим обязанности директора центра назначен Виталий Одинцов.

Богородская возглавляла центр с января 2020 года по август 2024 года. Богородская руководила центром по борьбе с туберкулезом еще с 2012 по 2018 год, затем она заняла пост заместителя руководителя Депздрава Москвы, но в 2020 году вернулась к руководству центром. Она также является главным внештатным фтизиатром Департамента здравоохранения Москвы.

Московский центр борьбы с туберкулезом — головное противотуберкулезное учреждение города, он создан для координации мероприятий по выявлению, диагностике, профилактике и лечению туберкулеза, а также координации деятельности всех медицинских организаций фтизиатрической сети на территории Москвы. В состав центра, помимо филиальной сети, расположенной в административных округах города Москвы и Городского консультационно-диагностического центра, входят две крупные клиники: клиника № 1 и клиника № 2.

В Москве, как указано на сайте центра, сохраняется сравнительно благополучная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу: показатель территориальной заболеваемости туберкулезом, по предварительным итогам 2023 года, снизился на 10,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 14,7 на 100 тыс. населения. В целом по стране в 2022 году этот показатель составлял 27,2 на 100 тыс. населения. Показатель смертности от туберкулеза, по предварительным данным, составил 0,9 на 100 тыс. населения, что ниже, чем в целом по стране более чем в три раза — 0,4 на 100 тыс. населения.