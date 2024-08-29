Заммэра Ефимов сообщил о готовности южного участка МСД на 80%

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Работы по продлению Юго-Восточной хорды (входит в Московский скоростной диаметр) за пределы МКАД в сторону новой рокадной трассы готовы уже на 77%, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Протяженность основного хода этого участка МСД составляет 3,6 км, из которых полностью готовы 2,5 км. Проектом предусмотрено создание семи путепроводов — двух тоннелей, четырех эстакад и моста через реку Битцу. По словам заммэра Ефимова, в данный момент строители активно работают на двух объектах — эстакаде над Варшавским шоссе и над Курским направлением железной дороги (по нему также проходит маршрут городской электрички МЦД-2).

Участок за пределами МКАД станет десятым и последним на Юго-Восточной хорде. Он будет иметь развязки с Симферопольским и Варшавским шоссе и пройдет до строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Последняя является рокадной дорогой, дублером МКАД на юго-западе столицы. Сейчас она частично готова (ее частью является, к примеру, Филатовское шоссе), полностью завершить проект планируется в ближайшие два года.