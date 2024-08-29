Ефимов рассказал о реорганизации участка в Краснопахорском районе ТиНАО

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Еще один участок площадью почти 7 га вошел в столичную программу комплексного развития территорий (КРТ) — на этот раз речь идет о Новой Москве. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет про участок в Краснопахорском районе Троицкого АО, неподалеку от Калужского шоссе. В мэрии отмечают, что реорганизацией займется нынешний правообладатель земли — он сам высказал желание войти в программу КРТ. Редевелопмент силами собственника — один из трех способов реализации КРТ, два других — городским оператором либо же частным девелопером, привлеченным по итогам аукциона.

По проекту на участке появится малоэтажная застройка, а именно коттеджный поселок. Общая площадь сооружений составит 21 тыс. кв. м, из них три четверти придется на жилую недвижимость, остальное — общественно-деловая застройка. Инвестиции в проект вице-мэр Ефимов оценивает на уровне 2,5 млрд руб., причем для городского бюджета ежегодный эффект составит 45 млн руб. прибыли.

Площади общественно-делового назначения будут включать в себя магазины и кафе, детские и спортивные площадки, другие предприятия сферы услуг. По соглашению с инвестором работы должны быть завершены в течение пяти лет.