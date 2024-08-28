Ребенок случайно разбил кувшин возрастом 3,5 тыс. лет в музее в Хайфе
Пятилетний ребенок случайно разбил в музее в Хайфе древний глиняный кувшин, созданный 3,5 тыс. лет назад. Мальчика пригласили вновь посетить учреждение, пишет газета The Times of Israel.
Инцидент произошел на прошлой неделе в музее Хехта, расположенном на территории кампуса университета Хайфы. Несколько десятков лет у входа в музей стоял Ханаанский кувшин, который, вероятно, использовался для хранения и транспортировки вина и оливкового масла и был изготовлен еще до «времен царя Давида и царя Соломона», отмечается на сайте музея.
Когда ребенок был в музее с семьей, то слегка дернул кувшин, тот упал и разбился. Экспонат никак не был защищен или закрыт стеклом, так как музей «делает акцент на обеспечении доступности археологических экспонатов для публики».
В музее заявили, что поскольку артефакт был «случайно поврежден маленьким ребенком, посетившим музей», то никаких судебных разбирательств или других последствий не будет. Кроме того, мальчика и его родителей пригласили вернуться в музей, чтобы осмотреть кувшин после его реставрации и принять участие в экскурсии.
Отец ребенка Алекс сказал, что семья сожалеет о произошедшем и обязательно вернется в музей, чтобы увидеть кувшин восстановленным.
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