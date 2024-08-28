Ракова сообщила итоги рейтинга онкоклиник Москвы за первое полугодие

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти опубликовали обновление рейтинга лучших онкологических стационаров Москвы за первое полугодие 2024 года. Первое место в нем сохранил Онкологический центр № 1 ГКБ имени С.С. Юдина, который лидирует как по опросам пациентов, так и по объективным медицинским показателям. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«По сравнению с прошлым годом, Онкоцентр № 1 не только сохранил первую строчку, но и улучшил показатели, — отметила вице-мэр. — Например, на формирование тактики лечения теперь требуется меньше времени. Онкоконсилиумы проводятся быстрее, а необходимые исследования назначаются оперативнее. Благодаря этому стало удобнее записаться на прием к профильным специалистам. Также чаще стали применяться технологии телемедицины».

На данный момент сводный рейтинг выглядит следующим образом:

Онкологический центр № 1 ГКБ имени С.С. Юдина (медицинский рейтинг — 4,8, пациентский рейтинг — 4,2).

МКНЦ имени А.С. Логинова (медицинский рейтинг — 3,3, пациентский рейтинг — 3,8).

МГОБ № 62 (медицинский рейтинг — 3,5, пациентский рейтинг — 3,6).

ММКЦ «Коммунарка» (медицинский рейтинг — 3,3, пациентский рейтинг — 3,6).

ММНКЦ имени С.П. Боткина (медицинский рейтинг — 3,2, пациентский рейтинг — 3,6).

Проект проводится уже два года, рейтинг ежеквартально обновляется. Участвуют в нем пять якорных онкологических стационаров Москвы. Место определяется исходя из оценки в двух категориях — по оценке экспертов и по опросу пациентов. По мнению Раковой, такой подход позволяет не просто стимулировать развитие клиник, но и вносить коррективы в текущие процессы.

Медицинский рейтинг включает в себя оценку соблюдения нового столичного стандарта онкопомощи. Он включает в себя следование четким алгоритмам лечения, что помогает быстро и качественно оказать больному требуемую помощь. В пациентский рейтинг входит опрос по качеству лечения, информационному сопровождению и так далее.