Ракова сообщила итоги рейтинга онкоклиник Москвы за первое полугодие
Столичные власти опубликовали обновление рейтинга лучших онкологических стационаров Москвы за первое полугодие 2024 года. Первое место в нем сохранил Онкологический центр № 1 ГКБ имени С.С. Юдина, который лидирует как по опросам пациентов, так и по объективным медицинским показателям. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«По сравнению с прошлым годом, Онкоцентр № 1 не только сохранил первую строчку, но и улучшил показатели, — отметила вице-мэр. — Например, на формирование тактики лечения теперь требуется меньше времени. Онкоконсилиумы проводятся быстрее, а необходимые исследования назначаются оперативнее. Благодаря этому стало удобнее записаться на прием к профильным специалистам. Также чаще стали применяться технологии телемедицины».
На данный момент сводный рейтинг выглядит следующим образом:
- Онкологический центр № 1 ГКБ имени С.С. Юдина (медицинский рейтинг — 4,8, пациентский рейтинг — 4,2).
- МКНЦ имени А.С. Логинова (медицинский рейтинг — 3,3, пациентский рейтинг — 3,8).
- МГОБ № 62 (медицинский рейтинг — 3,5, пациентский рейтинг — 3,6).
- ММКЦ «Коммунарка» (медицинский рейтинг — 3,3, пациентский рейтинг — 3,6).
- ММНКЦ имени С.П. Боткина (медицинский рейтинг — 3,2, пациентский рейтинг — 3,6).
Проект проводится уже два года, рейтинг ежеквартально обновляется. Участвуют в нем пять якорных онкологических стационаров Москвы. Место определяется исходя из оценки в двух категориях — по оценке экспертов и по опросу пациентов. По мнению Раковой, такой подход позволяет не просто стимулировать развитие клиник, но и вносить коррективы в текущие процессы.
Медицинский рейтинг включает в себя оценку соблюдения нового столичного стандарта онкопомощи. Он включает в себя следование четким алгоритмам лечения, что помогает быстро и качественно оказать больному требуемую помощь. В пациентский рейтинг входит опрос по качеству лечения, информационному сопровождению и так далее.
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