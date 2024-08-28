Ефимов сообщил о выделении земли для 230 масштабных инвестпроектов за два года

Ефимов сообщил о поддержке 230 масштабных инвестпроектов за два года

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

С 2016 года в Москве работает программа, по которой девелоперы могут получить от города землю без аукциона под возведение важных объектов, — так называемые масштабные инвестпроекты (МаИП). По подсчетам мэрии, с 2022 года девелоперам была предоставлена земля общей площадью 538 га под реализацию 230 МаИПов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В первую очередь речь идет о современных производствах и объектах социальной инфраструктуры. «На выделенных территориях возводят производственные предприятия, детские сады, школы, спортивные комплексы, многофункциональные центры и другие важные объекты», — рассказал вице-мэр Ефимов.

Только с начала 2024 года (по июль включительно) было подписано 57 соглашений о предоставлении суммарно 190 га земельных участков, где будет построено около 2 млн кв. м недвижимости различного назначения. Из них 16 объектов социальной инфраструктуры, 14 проектов коммерческой недвижимости и семь спорткомплексов.

Всего же с 2022 года под соцобъекты передано 53 участка, под коммерческую недвижимость — 43 участка, под спортивную инфраструктуру — 33 участка. На эти три типа недвижимости передано суммарно 217 га столичной земли, остальные 60% территорий приходятся на инновационные производства.