В Турции нашли мертвым бывшего телохранителя президента Азербайджана

Бывшего телохранителя президента Азербайджана Ильхама Алиева нашли мертвым в гостиничном номере в Турции, сообщает местная газета Turkiye.

50-летнего Махира Мамедова нашли в районе Кушадасы в городе Айдын. Он приехал три дня назад на отдых вместе с женой и сыном.

Утром после завтрака семья вернулась отдохнуть в номер. Позднее жена с ребенком решили сходить в центр города на прогулку, а когда вернулись, то обнаружили Мамедова, лежащего неподвижно на полу.

Точную причину смерти установят после вскрытия, отметила газета.

В конце мая 2024 года посол Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах 53-летний Жан-Франсуа Пактэ был найден мертвым в своей резиденции в Коломбо. Тело дипломата было обнаружено без насильственных следов, вероятная причина смерти — резкое ухудшение состояния здоровья.