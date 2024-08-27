В Ленобласти ребенок несколько дней пролежал рядом с телом умершей матери

Фото: Lorena Sopana / Global Look Press

В Мурино Ленинградской области в квартире нашли тело умершей 26-летней женщины, а рядом с ней ее семимесячного ребенка, сообщают «Фонтанка», телеканал «78» и издание 47 news.

Тело женщины обнаружил в квартире дома на проспекте Авиаторов Балтики ее 35-летний муж, который вернулся из командировки. Умершая лежала на кровати, а рядом на полу в той же комнате лежал их семимесячный сын.

Последний раз мужчина связывался с женой 23 августа и заметил ее нездоровый вид. Еще до отъезда мужа женщина жаловалась на аллергическую реакцию в ответ на неизвестный возбудитель, пишет «Фонтанка».

По информации «78», у женщины случился сердечный приступ, проблемы с сердцем беспокоили ее еще во время беременности. Ребенок же выпал из кроватки и долгое время пробыл на полу, его госпитализировали с симптомами ОРВИ, он находится в состоянии средней тяжести, отмечает телеканал.

Следов насилия и беспорядка от борьбы не зафиксировано, писал 47 news. В Следственном комитете Ленинградской области заявили РБК, что в этом деле нет никакого криминала.