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Река Хоста вышла из берегов в Сочи и залила улицы

Река Хоста вышла из берегов в Сочи и залила улицы
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В городе Сочи из-за сильного ливня сильно поднялся уровень воды в реке Хоста. В результате были подтоплены некоторые территории в городе — на Сухумском шоссе, улицах Абовяна, Сухумской и Железнодорожной. За ночь выпало 125 мм осадков, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Был подтоплен цоколь больницы.

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