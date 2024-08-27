Главврач больницы в Уфе объяснил установку камеры в кабинете гинеколога

Обзор видеокамер в кабинете гинеколога не предполагает съемку пациенток, заявил главный врач больницы № 21 в Уфе Радик Надыргулов.

Ранее телеграм-канал «Ufa_rb | Новости» со ссылкой на местную жительницу сообщил, что в кабинете гинеколога в больнице № 21 установили камеры. Девушка заявила, что при поступлении в медучреждение ей дали на подпись документы, среди которых были материалы «о согласии на видеосъемку».

Надыргулов подтвердил, что в коридорах и смотровых кабинетах приемного отделения больницы находятся камеры. По его словам, видеонаблюдение организовали в целях безопасности пациентов и в соответствии с законодательством.

«Обзор камеры при монтаже исключает возможность съемки пациента в ходе его осмотра, это обязательное положение реализовано и в смотровом кабинете врача акушера-гинеколога», — написал главврач.

Доступ к данным видеонаблюдения ограничен, его предоставляют только по постановлению правоохранительных органов, добавил Надыргулов. При посещении врача пациенты подписывают информированное предупреждение о съемке, отметил руководитель больницы.