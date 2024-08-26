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В США загрязнение ядерного объекта в Лос-Аламосе сравнили с ЧАЭС

Guardian узнала о сравнимом с ЧАЭС загрязнении ядерного объекта в Лос-Аламосе

Ученый университета Северной Аризоны заявил о загрязнении почвы и воды экстремальными концентрациями плутония в Лос-Аламосе в штате Нью-Мексико, где был создана атомная бомба, сообщает The Guardian.

Уровни плутония в каньоне Эйсид измерял исследователь Майкл Кеттерер. По его словам, загрязнение ядерными отходами в Лос-Аламосе сравнимо с показателями на месте аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Радиоактивные отходы в каньон сбрасывали до 1963 года, сообщает газета. Позднее в этих местах провели восстановительные работы стоимостью $2 млрд, а на территории рядом с каньоном появилась тропа для туристов и спортсменов.

16 июля 1945 года на полигоне рядом с Лос-Аламосом был произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства. Вспышка от него виднелась на расстоянии 290 км. Научным руководителем Манхэттенского проекта был Роберт Оппенгеймер.

Созданные на полигоне бомбы «Малыш» и «Толстяк» были сброшены на Хиросиму и Нагасаки.

Непосредственная опасность для местных жителей невысока, считает Кеттерер. Однако, по его словам, плутоний может попасть в воду и растения. Местные активисты призвали правительство разместить предупреждающие знаки в местах скопления радиоактивных отходов.

В Министерстве энергетики США сообщили, что уровни загрязнения в Лос-Аламосе «низки и находятся в пределах безопасного диапазона воздействия».

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