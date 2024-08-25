Еврейский музей в Москве возобновил работу
Еврейский музей и центр толерантности в Москве открыли для посетителей, сообщает пресс-служба музея в телеграм-канале.
«Вход с Новосущевского переулка работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Ранее агентство «РИА Новости» сообщило, что музей закрыли для посетителей, а внутри работает полиция. По информации пресс-службы музея, вход закрывали «по техническим причинам».
По данным телеграм-канала «Осторожно Москва», на территории музея проводилась проверка из-за подозрительного предмета, лежавшего в клумбе. Об этом также сообщал канал «Новости Москвы».
Курс Toncoin обвалился на 15% после задержания Павла Дурова
Что известно о задержании Павла Дурова во Франции
Ливанская группировка «Хезболла» и Израиль обменялись ударами
Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке
Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль
Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой
Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре
Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов