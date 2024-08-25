 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Еврейский музей в Москве возобновил работу

Еврейский музей в Москве открыли после проверки из-за подозрительного предмета
Фото: UmaSumak / Shutterstock
Фото: UmaSumak / Shutterstock

Еврейский музей и центр толерантности в Москве открыли для посетителей, сообщает пресс-служба музея в телеграм-канале.

«Вход с Новосущевского переулка работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее агентство «РИА Новости» сообщило, что музей закрыли для посетителей, а внутри работает полиция. По информации пресс-службы музея, вход закрывали «по техническим причинам».

По данным телеграм-канала «Осторожно Москва», на территории музея проводилась проверка из-за подозрительного предмета, лежавшего в клумбе. Об этом также сообщал канал «Новости Москвы».

Курс Toncoin обвалился на 15% после задержания Павла Дурова

Что известно о задержании Павла Дурова во Франции

Ливанская группировка «Хезболла» и Израиль обменялись ударами

Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Еврейский музей и центр толерантности Москва проверка
Материалы по теме
В музей «Гараж» в Москве пришли силовики
Общество
Пушкинский музей в Москве эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Общество
Русский музей объяснил отмену открытия выставки «Клин Новикова»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Прокуратура Парижа анонсировала заявление по делу ДуроваПолитика, 17:39
Еврейский музей в Москве возобновил работуОбщество, 17:30
Глава Минцифры Казахстана поддержал Дурова после задержанияПолитика, 17:15
Дубль Галдамеса за 5 минут принес «Крыльям Советов» победу над «Пари НН»Спорт, 17:10
У посольства Франции в Москве прошла акция в поддержку ДуроваТехнологии и медиа, 17:07
Квинси Промес записал песню про МосквуСпорт, 16:56
В Одесской области сбежали трое мобилизованных заключенныхПолитика, 16:55
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Сноуден счел задержание Дурова «захватом заложника» для МакронаПолитика, 16:37
Маск объяснил, в чем разница между Дуровым и ЦукербергомТехнологии и медиа, 16:04
Лидер «Коррозии металла» вновь решил выдвинуться на пост мэра ХимокПолитика, 15:52
Российского каноиста второй раз за день лишили золота чемпионата мираСпорт, 15:46
Кадыров рассказал об эвакуации «Ахматом» срочников в Курской областиПолитика, 15:43
Папа римский выступил против запрета Украинской православной церквиПолитика, 15:39
Reuters сообщил о ранении своих журналистов в Краматорске при удареПолитика, 15:19