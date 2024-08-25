Еврейский музей в Москве возобновил работу

Еврейский музей в Москве открыли после проверки из-за подозрительного предмета

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Еврейский музей и центр толерантности в Москве открыли для посетителей, сообщает пресс-служба музея в телеграм-канале.

«Вход с Новосущевского переулка работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее агентство «РИА Новости» сообщило, что музей закрыли для посетителей, а внутри работает полиция. По информации пресс-службы музея, вход закрывали «по техническим причинам».

По данным телеграм-канала «Осторожно Москва», на территории музея проводилась проверка из-за подозрительного предмета, лежавшего в клумбе. Об этом также сообщал канал «Новости Москвы».