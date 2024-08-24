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В Сочи 20 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Экипажи 20 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за усиления ветра в районе аэропорта Сочи, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Самолеты сядут в аэропортах Минеральных Вод, Ставрополя, Владикавказа, Грозного, Элисты.

«При этом вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан в связи с поздним прибытием самолетов», — говорится в сообщении.

В связи с непогодой в аэропорту также работает оперативный штаб.

Позднее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что севшие на запасных аэродромах самолеты стали вылетать в Сочи. Изменения в работу воздушной гавани вносили из-за грозовой активности и сильного ветра в аэропорту города, отметил он.

Неблагоприятный прогноз погоды в городе будет действовать до 25 августа включительно, сообщили в мэрии. В Сочи ожидаются дожди, гроза, град, усиление ветра до 17 м/с. В некоторых районах ожидаются сильные ливни, в горах вырастет риск схода селей.

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