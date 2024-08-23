Ракова рассказала о системе контроля качества глюкометров и тест-полосок

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти уделяют большое внимание здоровью москвичей с диабетом. В частности, на протяжении многих лет город обеспечивает их специальными тест-полосками, которые нужны для отслеживания уровня глюкозы. А начиная с прошлого года льготным категориям горожан стали также доступны бесплатные глюкометры, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, для контроля качества глюкометров и тест-полосок в Москве сейчас создали уникальную в России независимую лабораторию. «Это позволит централизовать процесс проверки, сделать его быстрее и надежнее», — уточнила она.

Отметим, что компетентность испытательной лаборатории и право на проведение испытаний подтверждены Федеральной службой по аккредитации. Испытания каждого образца системы мониторинга, включающей глюкометры совместно с тест-полосками, специалисты проводят на специально подготовленных образцах донорской крови с семью уровнями концентрации глюкозы. Это позволяет оперативно проводить мероприятия по контролю точности приборов, измеряющих уровень сахара в организме у пациента.

Напомним, ранее испытания глюкометров и тест-полосок выполняли сами производители в рамках внутреннего контроля качества выпускаемой продукции на базе собственных лабораторий, а также при регистрации медицинского изделия Росздравнадзором.

Ракова добавила, что все льготники в Москве получают медицинские изделия и расходники из партий, прошедших успешные испытания. Благодаря этому значительно сокращается вероятность ошибок при самостоятельном замере уровня глюкозы и приеме лекарств. В общей сложности с начала года пациентам с диабетом выдали 51 млн тест-полосок и более 60 тыс. новых глюкометров. Получить их можно по назначению врача в аптечных пунктах при поликлиниках.