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Военная операция на Украине ,  
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Четверо членов экипажа затонувшего парома попали в больницу

Четверым из 17 спасенных с парома в порту «Кавказ» потребовалась госпитализация
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Мария Крицкая / РИА Новости
Фото: Мария Крицкая / РИА Новости

Четверым из 17 спасенных членов экипажа парома, который затонул после атаки ВСУ в порту Кавказ, потребовалось лечение в стационаре в Керчи. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.

«Из 17 человек, спасенных с парома в порту «Кавказ», четверо госпитализированы в больницу Керчи. Остальные получают помощь амбулаторно», — говорится в сообщении.

Спасатели продолжают операцию по поиску еще одного человека, добавили в оперштабе.

Четверо членов экипажа затонувшего парома попали в больницу
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Вечером 22 августа украинские военные атаковали железнодорожный паром в порту Кавказ. Паром вез 30 цистерн с топливом. После атаки начался пожар, позже от полученных повреждений судно затонуло. Сотрудники порта была эвакуированы.

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Теги
паром порт Кавказ Краснодарский край Керчь госпитализация
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