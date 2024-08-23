Яромир Ягр получил серьезную травму перед стартом чемпионата Чехии
Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр получил травму перед началом сезона в чемпионате Чехии. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«Знаю, вы спрашиваете, почему я не играю в предсезонных матчах. К сожалению, я получил травму. Вы меня очень поддерживали, и благодаря вам я в любом случае не сдамся и буду тренироваться. Я вернусь как можно скорее», — написал 52-летний Ягр, который выступает за «Кладно», владельцем которого является.
По словам олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира, он порвал подколенное сухожилие во время беговой тренировки. Форвард выбыл как минимум на шесть недель. Новый сезон чемпионата Чехии начнется в середине сентября.
В прошлом сезоне Ягр провел 18 матчей и набрал 6 (1+5) очков. Ранее он говорил, что собирается хорошо подготовиться к своему последнему сезону.
Ягр начал профессиональную карьеру еще в 1988 году. В 1990–2017 годах играл в НХЛ, дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992) в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2011 году Ягр стал владельцем «Кладно» и играет за него после ухода из «Калгари Флеймз» в 2018-м.
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