Пекин и Минск выступили против искажения истории Второй мировой войны

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Китай и Белоруссия договорились выступать против любого искажения истории Второй мировой войны. Об этом говорится в совместном коммюнике обеих стран, опубликованном по итогам визита китайского премьера в Минск.

С 22 по 23 августа 2024 года в Белоруссии с официальным визитом находился премьер-министр Госсовета Китая Ли Цян. Он там встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко и премьером Романом Головченко.

«Обе стороны будут твердо защищать победу во Второй мировой войне и решительно выступать против любого искажения и фальсификации истории Второй мировой войны», — говорится в коммюнике.

В документе также указано, что в 2025 году обе страны будут отмечать 80-летие победы Пекина в Японо-китайской войне и СССР в Великой Отечественной войне и «совместно продвигать правильный исторический взгляд на Вторую мировую войну».

Японо-китайская война началась в 1937 году, то есть до Второй мировой войны, и продолжалась до ее окончания. В сентябре 1945 года Япония объявила о капитуляции. В Китае ее называют «войной сопротивления Японии».

В 2017 году Минобороны России рассекретило документы о сотрудничестве СССР и Китая. В тех документах говорилось, что СССР помогал Китаю, направляя туда военных специалистов, материальную и военно-техническую помощь, а также обучая китайских летчиков.