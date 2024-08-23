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Тверскую улицу в Москве частично перекроют с 23 по 26 августа

Участок Тверской улицы закроют с 23 августа для автомобилей из-за замены асфальта, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

На Тверской от Моховой улицы до Тверского бульвара перекроют движение с 22:00 23 августа до 06:00 26 августа. Кроме того, с 14:00 23 августа до 06:00 26 августа закроют для транспорта Большой Путинковский переулок от ул. Малая Дмитровка до ул. Тверская.

«Также с 22:00 23 августа до 06:00 26 августа будет закрыто движение с пропуском местных жителей на участках: Большого и Малого Гнездниковских переулков, Леонтьевского переулка, Брюсова переулка, Газетного переулка, Никитского переулка, Козицкого переулка, Глинищевского переулка», — сообщили в департаменте.

Отмечается, что с 00:01 23 августа до окончания работ в местах временных ограничений будет запрещена парковка.

С 21:40 23 августа до окончания работ 26 августа автобусы временно не будут ходить по части Тверской улицы, добавили в ведомстве. Шесть автобусов на это время направят по измененным маршрутам.

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Москва Тверская улица Дептранс транспорт
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