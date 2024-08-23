На юго-востоке Москвы нашли тело убитой сыном женщины

Управление Следственного комитета Москвы начало доследственную проверку после обнаружения тела женщины в квартире на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Тело с признаками насильственной смерти нашли в доме по улице Гарибальди. По предварительным данным, ранения жертве нанес ее сын.

«Обнаружена женщина с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений», — говорится в сообщении.

На месте работают следователи и выясняют все обстоятельства произошедшего. СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в ведомстве.

19 августа суд приговорил бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову к семи годам колонии общего режима за убийство ее бывшего гражданского мужа Алексея Самусева.

Гончарову обвиняли по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), по ней грозит до 15 лет колонии. Присяжные признали ее виновной, но сочли ее заслуживающей снисхождения, а значит, срок заключения не мог превышать десять лет. Учитывая, что один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в такой колонии, она уже отбыла три с половиной года.