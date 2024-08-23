На юго-востоке Москвы нашли тело убитой сыном женщины
Управление Следственного комитета Москвы начало доследственную проверку после обнаружения тела женщины в квартире на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.
Тело с признаками насильственной смерти нашли в доме по улице Гарибальди. По предварительным данным, ранения жертве нанес ее сын.
«Обнаружена женщина с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений», — говорится в сообщении.
На месте работают следователи и выясняют все обстоятельства произошедшего. СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в ведомстве.
19 августа суд приговорил бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову к семи годам колонии общего режима за убийство ее бывшего гражданского мужа Алексея Самусева.
Гончарову обвиняли по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), по ней грозит до 15 лет колонии. Присяжные признали ее виновной, но сочли ее заслуживающей снисхождения, а значит, срок заключения не мог превышать десять лет. Учитывая, что один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в такой колонии, она уже отбыла три с половиной года.
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