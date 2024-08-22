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Ликсутов рассказал подробности о подвижном составе Троицкой линии метро

Сюжет
Новости Москвы
Фото: DtRoad / Telegram
Фото: DtRoad / Telegram

Пассажиров новой Троицкой линии метро будут перевозить самые инновационные составы серии «Москва-2024». Об этом в официальном телеграм-канале столичного дептранса сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, с момента запуска на линии, которая соединит станцию «ЗИЛ» Московского центрального кольца (МЦК) с поселком Коммунарка и Троицком (ТиНАО), будут курсировать девять поездов «Москва-2024». Вице-мэр подчеркнул, что по мере открытия новых станций на одном из самых протяженных радиусов московского метро количество составов увеличится. Обслуживать поезда Троицкой ветки первоначально будет электродепо «Замоскворецкое» БКЛ. А после окончания строительства нового электродепо этим займутся специалисты в электродепо «Столбово». Заммэра уточнил, что в будущем на Троицкой линии появится собственное депо.

При этом Максим Ликсутов, говоря о преимуществах «Москвы-2024», отметил, что у новых поездов почти на треть шире двери, удобные переходы между вагонами, поддерживается комфортный микроклимат за счет мощных кондиционеров с обеззараживанием воздуха, хорошая шумоизоляция и зарядки для гаджетов (в частности, USB-разъемы на поручнях и type-C зарядки).

Заммэра также подчеркнул, что расширение столичного метро и его модернизацию правительство Москвы осуществляет согласно поручению Сергея Собянина. «С 2010 года получили уже более 4,5 тыс. вагонов российского производства и увеличили долю поездов нового поколения почти в шесть раз, — сообщил Ликсутов. — Планируем, что уже в 2030 году 95% составов в метро будут современными».

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Московский метрополитен поезда Максим Ликсутов Новая Москва
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