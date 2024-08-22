Ракова поздравила сотрудников столичных центров госуслуг с 13-летием МФЦ

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Столичные центры госуслуг отмечают свое 13-летие. С этим праздником сотрудников офисов «Мои Документы» на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе поздравила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящее время центры госуслуг располагаются абсолютно во всех районах города, а сотрудники МФЦ оказывают жителям столицы не просто качественные и быстрые услуги. «Это еще горящее сердце, искренний сервис, бесконечное желание помочь всем и, самое, главное умение находить общий язык с каждым, — подчеркнула вице-мэр. — Обладая этими уникальными качествами, вы вышли далеко за систему государственной службы».

В ходе поздравления Анастасия Ракова отметила, что сотрудники МФЦ оказывают необходимую поддержку горожанам не только в офисах «Мои Документы», но и в поликлиниках, в больницах, помогая родственникам, врачам, снимая с них огромную нагрузку. «По мнению подавляющего большинства москвичей, московский МФЦ — это та служба, которой горожане доверяют больше всего, — уточнила Ракова в своем обращении к сотрудникам центров госуслуг. — Я ответственно заявляю, что для всех госструктур вы являетесь образцом, высшей планкой, к которой надо стремиться».

В честь праздника сотрудникам МФЦ подарили праздничный торт весом 10 кг, который испекли студенты поварских и кондитерских специальностей из колледжей Москвы.

Кроме того, по словам заммэра, в честь дня рождения посетителей центров «Мои Документы» ждет интересная программа для всей семьи. В частности, с 22 по 25 августа москвичи смогут сделать неповторимую картину из эпоксидной смолы, посетить мастер-класс по каллиграфии и рисованию, а также вместе с экспертом узнают, как создать собственное генеалогическое древо. Также гости смогут поучаствовать в творческих мастер-классах по изготовлению объемного аиста — символа семьи — и милой открытки. А детям будет предложено создать собственную мультипликацию на мастер-классе совместно с «Союзмультфильмом».

Отметим, что москвичи смогут выиграть памятные призы во всех офисах госуслуг, для посетителей которых подготовили 3D-квест по флагманскому офису «Мои Документы». Также во флагманских офисах родителей и детей ждут важные лекции на тему цифровой безопасности.