На Крымскому мосту приостановили автомобильное движение

Крымский мост (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобильного транспорта, сообщается в телеграм-канале информационного центра.

Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Одновременно с этим временно закрыли рейд в Севастопольской бухте.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — говорится в сообщении дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram.

Позже в Севастополе объявили воздушную тревогу. Сообщение о ней опубликовал в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.