 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Крымскому мосту приостановили автомобильное движение

Крымский мост
Крымский мост (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобильного транспорта, сообщается в телеграм-канале информационного центра.

Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Одновременно с этим временно закрыли рейд в Севастопольской бухте.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — говорится в сообщении дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram.

Позже в Севастополе объявили воздушную тревогу. Сообщение о ней опубликовал в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram

ЦИК решил отложить выборы в районах Курской области

Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде

Росстат сообщил о росте смертей

ВТБ рассказал о схеме мошенников с арендой банковских карт

Мужчину арестовали за то, что он раскрыл измену своей жены

Аренда жилья в России стала дорожать быстрее на фоне дорогой ипотеки

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Крымский мост перекрытие движения Севастополь
Материалы по теме
ПВО отразила удар 12 ракет ATACMS по Крымскому мосту
Политика
Буданов вновь пообещал разрушить Крымский мост
Политика
МИД счел подстрекательством слова о праве Киева атаковать Крымский мост
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 101,95 (+1,75) Инвестиции, 21 авг, 17:19 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 91,69 (+0,99) Инвестиции, 21 авг, 17:19
Маркетплейсы и покупатели ведут войны в судах. Чем они заканчиваютсяPro, 11:38
Правительство Бангладеш решило аннулировать диппаспорт экс-премьераПолитика, 11:33
В Москве трех мигрантов задержали по делу о фабрике поддельных паспортовОбщество, 11:32
В Кишиневе вступил в силу запрет на участие в выборах «Победы»Политика, 11:25
Роскачество нашло на маркетплейсах БАДы с наркотиками и кавой-кавойОбщество, 11:19
NPS ждет закат уже в 2025 году: как оценивать клиентский опыт по-другомуPro, 11:16
Аэропорт Волгограда возобновил штатную работу после атаки дроновПолитика, 11:03
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
В Маврикие нашли тело пропавшей россиянкиОбщество, 11:02
На Крымскому мосту приостановили автомобильное движениеОбщество, 10:59
Российский дилер привез обновленную Tesla Model 3 PerformanceАвто, 10:52
Спорт и эстетика: Amazing Red отмечает первую годовщинуСтиль, 10:52
Мы не рабы всесильной ДНК: что на самом деле управляет нами в жизниPro, 10:51
Число пострадавших в Пролетарске выросло до 47 спустя пять дней пожараПолитика, 10:48
В Подмосковье подростки отрезали девочке волосы из-за замечанияОбщество, 10:43