На Крымскому мосту приостановили автомобильное движение
На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобильного транспорта, сообщается в телеграм-канале информационного центра.
Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Одновременно с этим временно закрыли рейд в Севастопольской бухте.
«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — говорится в сообщении дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram.
Позже в Севастополе объявили воздушную тревогу. Сообщение о ней опубликовал в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
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