Ракова анонсировала старт конкурса грантов для социальных НКО Москвы

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти уже в шестой раз проводят конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) «Москва — добрый город», прием заявок на который стартует 28 августа. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Конкурс продлится до 30 сентября 2024 года, а гранты традиционно будут разделены на три группы: малые (до 1 млн руб.), средние (от 1 млн до 5 млн руб.) и большие (от 5 млн до 10 млн руб.).

По ее словам, за пять лет на реализацию 548 проектов НКО город выделил более 2 млрд руб., а в результате точечная помощь была оказана более 110 тыс. москвичей. Вице-мэр подчеркнула, что правительство Москвы понимает, насколько для НКО важна финансовая поддержка, чтобы в конечном счете оказывать полный спектр социальных услуг жителям столицы и охватывать помощью еще больше горожан.

«Используя накопленный опыт, оценивая запросы участников и актуальные потребности горожан, каждый год мы дополняем конкурс новыми возможностями и сервисами, — уточнила Ракова. — Например, в этом году мы открыли новое направление для НКО, которые помогают женщинам, пострадавшим от насилия в семье».

Заммэра также отметила, что специалисты постоянно работают над тем, чтобы сделать платформу конкурса более технологичной и удобной. В частности, к настоящему моменту они автоматизировали процесс формирования отчетности с возможностью подписания документов электронной цифровой подписью.

«Особое внимание уделяем обучению НКО в Школе грантов, где они получают все необходимые навыки для успешного прохождения важного этапа составления заявок на участие, — добавила Анастасия Ракова. — Также одним из новшеств этого года станет внедрение профильной оценки проектов экспертами по каждому из направлений конкурса».

Отметим, что для оценки проектов участников сформирован пул профильных экспертов по каждому из семи направлений конкурса. В перспективе лучшие методики и практики НКО-победителей будут интегрированы в образовательные программы повышения квалификации сотрудников системы социальной защиты.

Напомним, конкурс грантов «Москва — добрый город» проводится столичным департаментом труда и соцзащиты населения с 2019 года. А ежегодный объем средств, выделяемых победителям конкурса, превышает 400 млн руб.