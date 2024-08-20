В Канаде партия показала в ролике о родной земле российские истребители

Фото: CPC_HQ / X

Консервативная партия Канады использовала в своем ролике кадры с российскими истребителями, передает CBC. Когда ошибку заметили, консерваторы удалили видео, а оппоненты обвинили их в мягком отношении к России.

В ролике, который сохранили пользователи X (ранее Twitter), лидер партии Пьер Пуальевр описывает картину, которую видит канадский избиратель, поднимая глаза: «Совершенно новый истребитель, выполняющий тренировочную миссию, готовый защитить наш дом и родную землю». На этом моменте показаны кадры с российскими самолетами, предположительно, Су-17 и Су-27.

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В офисе министра обороны Билла Блэра в укор создателям ролика поставили то, что летящие над «славными прериями» Канады самолеты показали в условиях, когда на Украине идут боевые действия. Член Новой демократической партии Канады Чарли Ангус призвал консерваторов признать ответственность за инцидент и прекратить использовать в своей кампании фейковый контент. Он добавил, что в ролике консерваторов использовались также кадры с сербскими школьниками и американскими пикапами.

Директор по коммуникациям Консервативной партии Сара Фишер отметила, что ошибки случаются.