Экс-журналистке РБК запросили 8 лет колонии за убийство бывшего сожителя
Прокуратура попросила приговорить бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову к восьми годам колонии за убийство бывшего сожителя, сообщил ТАСС адвокат Александр Гаранин.
Защита настаивает на более мягком наказании.
Женщину обвиняют по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), ей грозит до 15 лет колонии. По закону женщинам может быть назначено наказание только в колонии общего режима.
Присяжные признали Гончарову виновной, но отметили, что та заслуживает снисхождения, а значит срок заключения не может превышать десять лет. Учитывая, что один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в такой колонии, она уже отбыла три с половиной года.
Убийство произошло в сентябре 2022 года. Женщина попросила бывшего сожителя Алексея Самусева покинуть ее квартиру (он жил в квартире напротив), но тот отказался и начал избивать женщину. Та нанесла ему несколько ударов ножницами, один из которых стал смертельным. Гончарова пояснила, что мужчина избивал ее с 2007 года, у нее «были переломаны все ребра». Женщина обращалась в полицию, но угрозы и избиения не прекращались.
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