Экс-журналистке РБК запросили 8 лет колонии за убийство бывшего сожителя

Оксана Гончарова (Фото: oxana.goncharova.75 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Прокуратура попросила приговорить бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову к восьми годам колонии за убийство бывшего сожителя, сообщил ТАСС адвокат Александр Гаранин.

Защита настаивает на более мягком наказании.

Женщину обвиняют по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), ей грозит до 15 лет колонии. По закону женщинам может быть назначено наказание только в колонии общего режима.

Присяжные признали Гончарову виновной, но отметили, что та заслуживает снисхождения, а значит срок заключения не может превышать десять лет. Учитывая, что один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в такой колонии, она уже отбыла три с половиной года.

Убийство произошло в сентябре 2022 года. Женщина попросила бывшего сожителя Алексея Самусева покинуть ее квартиру (он жил в квартире напротив), но тот отказался и начал избивать женщину. Та нанесла ему несколько ударов ножницами, один из которых стал смертельным. Гончарова пояснила, что мужчина избивал ее с 2007 года, у нее «были переломаны все ребра». Женщина обращалась в полицию, но угрозы и избиения не прекращались.