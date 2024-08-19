Ракова подвела промежуточные итоги работы проекта «Спортивные выходные»
За четыре года проект «Спортивные выходные» объединил свыше 113 тыс. горожан, которые приняли участие в офлайн-тренировках вместе с профессиональными спортсменами. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам вице-мэра, столичные власти в этом году расширили проект, увеличив количество площадок до 72. В частности, тренировки проводят в таких популярных и всеми любимых местах, как парк Победы, гастроквартал «Три вокзала. Депо», фуд-молл «Депо. Москва», Центральный рынок и Культурный центр ЗИЛ.
«Кроме того, впервые этим летом тренировки проводят на живописных причалах Москвы — в Нагатинском затоне, на Братеевской и Краснопресненской набережных, набережных Марка Шагала и в парке «Печатники», — подчеркнула Ракова. — Так, за четыре года количество площадок увеличилось в три раза! Очень радует, что жители столицы принимают активное участие в спортивной жизни нашего любимого города».
Вице-мэр также отметила ключевую роль сотрудников центров госуслуг. Так, они помогают всем желающим зарегистрироваться на тренировки, напоминают о предстоящих занятиях и информируют москвичей о месте проведения. «Если вы впервые окажетесь на тренировке, вас обязательно встретит сотрудник МФЦ и поможет вам сориентироваться на месте», — уточнила Ракова.
Кроме офлайн-тренировок проект предлагает ежедневные утренние зарядки, которые можно посмотреть по будням в 7:00 на канале проекта. Там же пользователи могут присоединиться к онлайн-тренировкам по разным видам спорта и медитациям. Все эфиры сохраняются и доступны для просмотра в любое удобное время. За время реализации проекта онлайн-тренировки набрали более 1,7 млн просмотров.
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